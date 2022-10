Karjääri lõpetanud jalgpallilegend vajab normaalse elu jätkamiseks operatsiooni

«Lootsin leida lahenduse, kuid tõde on: ma vajan operatsiooni, et saaksin normaalselt elada,» ütles eelmise hooaja Itaalia kõrgliigaklubis Salerno Salernitanas mänginud Ribery La Gazzetta dello Sportile.

Põlv oli Riberyle põrguvalu tekitanud viimase kolm kuud, kuid kuni viimase hetkenid ei tahtnud ta loobuda mõttest, et saab veel väljakule naasta. «Arstid ütlesid, et see on väga tõsine. Ma ei suutnud uskuda, et nad sunnivad mind karjääri lõpetama,» ütles Ribery, kes tahtis ise otsustada, millal putsad varna riputab.