Tänaku lahkumine nurjas Neuville'i suurima eesmärgi

Nagu me praegu teame, siis see missioon ei õnnestunud. Tänak teatas pühapäeva hilisõhtul, et tema ja Hyundai 2020. aastal alanud teekond saab 10.-13. novembrini sõidetava Jaapani MM-etapiga lõpu.

RTBFiga vesteldes tuli Tänak teemaks, kuna Neuville'ilt küsiti arvamust Oliver Solbergi vallandamisest ning belglase sõnul ei murra ta selle üle pead, kes võiks rootslase asemel võistkonda tulla.

«Minu peamine eesmärk on, et Tänak jätkab järgmisel aastal meiega,» sõnas Neuville. «Aga mina ei saa tema ega Hyundai eest otsust teha. Me pole Otiga alati ühel nõul, kuid töötame koos hästi: arendame autot ning utsitame tiimi ja teineteist, sest me võitleme alati. Ott Tänakut on võistkonnas raske asendada.»