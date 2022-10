Ametlik: Kontaveit langeski aasta lõpuks esikümnest kindlalt välja

Suure languse tingis tõik, et Kontaveidil polnud vigastuse tõttu võimalik kaitsta eelmise aasta lõpus teenitud priskeid punkte. Kuna tänavu on kavas veel vaid üks väga tõsine mõõduvõtt, kaheksa tugevama osalusel peetav aastalõputurniir, peaks meie esinumber enam-vähem samale kohale mõneks ajaks jäämagi.

Kaia Kanepi säilitas eelmise nädalaga sama positsiooni, 29. Elena Malõgina on 381., Maileen Nuudi 618., Maria Kaul 763., Anet Koskel 968. ja Katriin Saar 1139.

Ülikindlalt püsib WTA-tabeli tipus Iga Swiatek. Poolataril on koos 10335, lähimal jälitajal Ons Jabeuril on 4555 ja Jessiva Pegulal kolmandana 4316 punkti. Kontaveidi saldo on 2093, Kanepil 1478 silma.