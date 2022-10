Portaal: Tänak esitas Hyundaile ultimaatumi, ent jäi kaotajaks

Pole saladus, et Tänak oli tänavuse hooaja jooksul Hyundai suunas väga kriitiline. Kõik algas sellest, et mullu jäädi hübriidauto arendusega konkurentidest maha. Lisaks ei leitud aasta jooksul Andrea Adamost vabaks jäänud tiimijuhi kohale asendust, kohusetäitjana tegutseb siiani Julien Moncet.

Hispaania autospordiportaal motor.es kirjutab, et kuulduste kohasel esitas 2019. aasta maailmameister põhimõtteliselt tiimile ultimaatumi: tema või Moncet? Paistab, et Hyundai ninamehed eelistasid maailma ühele kiiremale rallimehele tugevat «mootorimeest» – nagu on Tänak öelnud.

«Jääme teda igatsema, aga see on meile võimalus end uuesti üles ehitada. Mõtlesime järgmise aasta sõitjate üle ning kuigi Tänaku otsus pole see, mida me tahtsime, avab see meile erinevaid võimalusi.»