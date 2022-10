Tänaku valguses: Hyundai käigud viitavad üha enam WRC-st lahkumisele

Artikli ajendiks oli, et Hyundai viskas üle parda ühe suurema potentsiaaliga sõitja, alles hiljuti 21. sünnipäeva tähistanud Oliver Solbergi. Põhjenduseks öeldi, et järgmisel hooajal soovitakse panustada vaid kogenud sõitjatele. Pole just eriti tulevikku vaatav otsus.

Olukorda ei teinud lihtsamaks tõik, et senini pole leitud püsivat asendust mullu detsembris lahkunud tiimipealikule Andrea Adamole. Siiani on kohusetäitjana ametis Julien Moncet.

Fakt on aga see, et millegipärast pole Hyundai uut võistkonna bossi leidnud. Juttu on aga olnud paljudest. Näiteks: F1 taustaga Éric Boullierist, endisest FIA rallidirektorist ja Citroëni pealikust Yves Mattonist ning viimati insener-geeniusest Christian Loriaux'st.