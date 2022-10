Kanepi jätkab hooaega, rünnates enda nimele kuuluvat rekordit

Kuigi tipptennise hooaeg on põhimõtteliselt läbi – pidada jääb veel kaheksa tugevama aastalõputurniir –, siis väiksemaid mõõduvõtte veel leidub. Ühel sellistest, 80 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga võistlusel Kanepi osalebki.

Eesti teine, maailma edetabeli 29. reket on Texases Madison Brengle (WTA 51.) ja Panna Udvardy (WTA 80.) kõrval üks kolmest esisaja mängijast. Korraliku tasemega tennisiste leiab nimekirjast veelgi.

Kuigi ITFi tase on WTA-karussellist oluliselt lahjem, väärib märkimist, et Kanepi käes on nende turniirivõitude võimas Eesti rekord – 20. Viimati triumfeeris ta mullu septembris, olles parim samuti Texases, siis Fort Worthi linnas.