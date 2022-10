Tänakul on veel üks variant, millest keegi rääkinud pole

Evansi sõnul võib Tänaku karjäär võtta hoopis üllatava pöörde. «Võib-olla on veel üks meeskond, mida me pole kaalunud – Red Grey. See on tema oma tiim, mida ta jagab koos Markko Märtiniga. Tänak on alati andnud mõista, et tahaks tulevikus oma meeskonnale rohkem käsi külge panna. Võib-olla on tulevik nüüd ja praegu,» pakkus Evans, kes paljastas kolm aastat tagasi Tänaku liitumise Hyundaiga.