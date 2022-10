PM EKSKLUSIIV ⟩ Pealik lubas, et Tänakuta Hyundai koosseis saab olema tugev

Hyundai rallimeeskonna tiimipealiku asetäitja Julien Moncet ütles Postimehele antud eksklusiivses intervjuus, et Ott Tänak on üks läbi aegade paremaid rallisõitjaid ning tema kaotamine on meeskonnale valus. Samas on Lõuna-Korea autotootja juba töötamas alternatiivsete plaanide kallal ning uute sõitjate kinnitamine on vaid aja küsimus.