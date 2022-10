Soome portaal: Toyota kavatseb Jaapanis tulla välja suure uudisega

Toyota võitis kõik, mis autoralli MM-sarjas võita annab ning nüüd pööratakse pilgud juba uue aasta suunas. Kuigi tiimipealik Jari-Matti Latvala on avaldanud soovi jätkata sama sõitjate koosseisuga, mis tänavu, siis Ott Tänaku lahkumine Hyundaist on andnud tuld kuulujuttudele, et eestlane liitub taas Toyotaga, kelle ridades tuli 2019. aastal maailmameistriks.

Toyota avaldab ilmselt kodusel Jaapani rallil, kes tuleval aastal tiimi ridades sõidavad, kuid see pole ainuke suur uudis, millega välja kavatsetakse tulla. Nimelt kirjutab soome portaal Rallit.fi, et just seal kuulutatakse ametlikult välja Toyota Rally2-auto programm.