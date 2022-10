Ralliekspert: Jaapan võib Tänaku nimel soomlastest üle sõita

Ketomaa näol on tegu endise sõitjaga, kes on osalenud karjääri jooksul ka 42 MM-rallil. Kusjuures tema üheks kaardilugejaks on olnud ka Toyota praegune spordidirektor Kaj Lindström.

Soomlasest ralliekspert usub, et Tänak suundub pigem M-Sporti kui Toyotasse. «Ma ei näe võimalust, et Toyota tahab Tänakut. Tundub hull, et praegust dünaamikat tahetaks lõhkuda,» sõnas Ketomaa väljaandele MTV Uutiset.

Soomlase sõnul on Toyota töötajate arvamus Tänakust erinev: osale ta meeldib, teistele mitte. Ometi ei pruugi tiimipealikul Jari-Matti Latvalal Tänaku tiimi toomise või mitte toomise üle otsustusvõimet olla.

«Akio Toyodal (Toyota presidendil – toim.) on tugevad arvamused asjade suhtes ja kuidas ta tegutseda tahab. Nad vaatavad tulemusi, milleks sõitja võimeline on ja hindavad kiireid sõitjaid. Kui Jaapanis nähakse Tänakut tüübina, kes suudab nende üleolekut hoida, siis nad ei kuula Jari-Matti Latvalat või Kaj Lindströmi,» tunnistas Ketomaa.

Tema sõnul ei ole Latvalal ka kõige targem oma arvamust peale suruda, sest see võib tema enda töökoha löögi alla panna. «Kui Tänak läheb M-Sporti ja võidab MM-tiitli – mis on täiesti võimalik – ja Akio Toyoda tahtnuks teda oma tiimis näha, kuid siin Soomes otsustati teisiti, siis paneks see tiimi juhtkonna päris halba valgusesse,» seletas ekspert.