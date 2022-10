Tänaku lahkumine võis avada ukse Esapekka Lappile

Kuigi palju on spekuleeritud sellest, mis saab edasi Tänaku karjäärist, siis tema lahkumine on avanud ka teisi uksi. Soome ralliekspert Jari Ketomaa sõnas, et tänu eestlase lahkumisele Lõuna-Korea autotootja juurest võib sinna suunduda hoopis tänavu Toyotas kolmandat autot jaganud Esapekka Lappi.

«Kui Lappil pole veel Toyotaga lepingut, siis kindlasti tema soove kuulatakse,» vihjas ralliekspert Jari Ketomaa MTV Uutiset portaalile, et Hyundai võib minna soomlase ukse taha koputama.

Hyundail peaks olema piisavalt raha, et vajadusel Lappi Toyotast sisuliselt üle osta, sest Tänakule maksti korralikku palka ja see raha jääb hetkel kasutamata. Lappil on jällegi palju omadusi, mida Hyundai otsib.

31-aastane soomlane on võitnud karjääri jooksul ühe MM-ralli ja sõitnud nii M-Sporti, Citroeni kui ka Toyota ridades. «Lappil on viimane info Toyota tehnilise poole kohta. Ta on teinud palju testisõite. Hyundai vaatevinklist oleks Lappi väga huvitav sihtmärk,» kirjeldas Ketomaa.

Tema sõnul klapiks Lappi tiimi kolmandas autos hästi Dani Sordoga, sest Lappi saaks aidata tiimi kiiretel kruusarallidel, mis ei kuulu Sordo tugevate rallide hulka. «Neil ei ole hetkel sõitjaid kiireteks kruusarallideks. Andreas Mikkelsen on üks valik, aga ta juba sai oma võimaluse ja sellest ei tulnud midagi,» meenutas Ketomaa, kuidas norrakas 2017–2019 aastani Hyundais sõitis.