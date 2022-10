Eesti sai üle mitme aasta õiguse judo MK-etapi korraldamiseks

Eesti Judoliidu presidendi Kaido Kaljulaidi sõnul on Tallinnas toimuvale MK-etapile oodata umbes 200 sportlast. «Tegemist on kõrgetasemelise võistlusega ning prognoosime osalejate arvuks umbes 200 judosportlast üle maailma. Kindlasti pakub võistlus elamusi nii tatamile astuvatele Eesti sportlastele, kellel on üle mitme aasta taas võimalus maadelda rahvusvahelisel turniiril kodupubliku ees, kui ka pealtvaatajatele, kes saavad judokatele kaasa elada,» sõnas Kaljulaid.