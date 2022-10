Henn Vallimäe: Nabi tiim nopib välja punkte, mis tegelikku otsust ei puuduta

Nabi palgatud kommunikatsioonibüroo Dalton teatas, et CAS jättis jõusse kreeka-rooma maadlejale määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid tõi otsuses välja, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks.

Postimees palus kohtuotsust kommenteerida Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) juhatuse liikmel Henn Vallimäel, kuid ta ei saanud seda teha. «Ma alustaks sellest, et kohtuotsust pole välja kuulutatud. Kohtuotsus on kooskõlastamisel. Praegu oodatakse mõlemalt poolelt 27. oktoobrini vastuseid osas, mis puudutavad mingite punktide konfidentsiaalseks tunnistamist,» lausus Vallimäe.

Siiski möönis ta, et kohtuotsuses on tõesti kirjas punkt, millele Nabi tiim rõhuasetuse seadis. «Jah, see punkt on seal kirjas, aga millegipärast lõppotsuses karistust ei muudetud. Kui otsus välja tuleb, saavad ajakirjanikud lugeda ka teisi punkte, mis seal kirjas on,» lausus Vallimäe.