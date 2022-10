JÄRELVAADATAV ⟩ Tabeliliidrite Bigbanki ja Selver/TalTechi kohtumise võitja selgus otsustavas geimis

«Vaadates mängijate rolle mõlemas meeskonnas, siis eesootavas mängus on tulemuse osas kõige tähtsam sidemängijate tegutsemine. Sellest sõltub väga palju. Rünnakul on teada, kes on punktitoojad, samuti mõlema meeskonna nõrkused ja tugevused. Selver on väga agressiivse serviga meeskond ja nende saal on madala lae tõttu vastik koht servi vastu võtmiseks. Seeläbi on oluline ka teine pool ehk vastuvõtt ja seda mõlemal pool võrku,» lisas Rikberg.

Viimasel nädalal oli haigusega väljas Matej Šmidl, ent Rikbergi sõnul on ta reedel trennis tagasi nagu ka töökohustuste tõttu eemal viibinud Kevin Soo.

Tallinna klubi peatreener Andres Toobal loodab, et tugev vastane tekitab lisamotivatsiooni. «Viimane mäng Pärnuga oli selline, et seal oli asju, millega võib rahul olla, aga ka neid, millega mitte. Neid üritame likvideerida. Selge on see, et Tartu vastu samasuguse esitusega minna ei saa ja anname endale aru, et nemad on sel hooajal meie peamised rivaalid. See võiks lisamotivatsiooni tekitada küll,« sõnas Toobal.

Koosseisudest rääkides ütles juhendaja, et Tartul on veidi rohkem vangerdamisruumi. «Neil on sidemängijaid kaks ja saavad seal vahetada. Mõlemad suudavad mängu teistsugust rütmi tuua. Meil seda võimalust pole, sest üks side on veel noor ja kogenematu. Samas on meie tuumik ehk veidi kindlam, kellele rohkem loota saame. Mõlemal on korralik tempoosakond ja kui suudame neid mängu kaasata, siis see võiks üks võti olla. Nurgad on üsna võrdsed. Meie diagonaal (Jan Markus Üprus) on oma rütmi leidnud, neil Šmidl veel natuke otsib, ent tasemelt peaks Šmidl Tartut kindlasti vedama,» lisas Toobal.