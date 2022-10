OTSEÜLEKANNE ⟩ Tabeliliidrite Bigbanki ja Selver/TalTechi vastasseis: kas otsustavaks saab sidemängijate esitus?

Enne mängu:

Tartul on tabelis 16 punkti, võidetud on viis ja kaotatud üks mäng. Selver/TalTechil on 14 punkti, nemad on samuti kuuest mängust võitnud viis. Võrul on kolmandana 8 punkti nagu ka koht tagapool asuval RTU/Robežsardze/Jurmalal. Jekabpilsi Luši on 6 silmaga viies, Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme on 5 punktiga kuues ja Pärnu 3 punktiga seitsmes.

Muide, just Selver/TalTech oli see, kes võttis liiga avamängus tiitlikaitsja Tartu vastu 3:2 võidu.

Sel nädalal on mõlemad meeskonnad juba korra väljakul käinud, kui Bigbank alistas neljapäeval Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaali avamängus 3:0 Eesti Maaülikool/Structura ning Selver/TalTech oli Balti liigas 3:0 parem Pärnust.

Bigbanki peatreeneri Alar Rikbergi sõnul on võrreldes eelmise kohtumisega muutunud palju. «Rääkides eelmisest omavahelisest mängust, siis loogiline on, et hooaja algus oli rabe, aga iga nädalaga läheb igas asjas ladusamaks. Selveri vastu jäime hätta kahes asjas – enda asjade realiseerimisega ja vastaste paika pandud taktikast kinni pidamisega. Lootus on, et nüüd mängime korrektsemat võrkpalli ehk meeskond on minu nõudmiste ja ka üksteisega harjunud ja tahan näha, et suudetakse plaanist kinni pidada,» sõnas juhendaja.