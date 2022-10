Venelased lükkasid korvpallitähe apellatsiooni tagasi ning saatsid ta üheksaks aastaks vangi

Täna saabus teade, et Moskva kohus on apellatsiooni tagasi lükanud ning Grineri karistus läheb reaalselt täitmisele. Talle määratud üheksast aastast lahutatakse maha eeluurimises veedetud aeg ning nõnda tuleb USA korvpallitähel Venemaal vanglas veeta veidi enam kui kaheksa aastat.

Griner on end süüdi tunnistanud, kuid on öelnud, et ei kavatsenud keelatud ainet Venemaal kasutada.