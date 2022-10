Kas LeBron Jamesi ootab Kobe Bryantiga sarnane saatus?

Läbi aegade üheks paremaks korvpalluriks peetav James on Lakersiga kaotanud kõik kolm hooaja esimest mängu. Kaotustest veelgi olulisem on fakt, et Lakersi kooslus kujutab endast pehmelt öeldes kaost ning nende eksperiment kolme tähtmängijaga on läbi kukkunud. Lisaks pole rollimängijad kuidagi oma kohta leidnud.