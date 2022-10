Meedia: Tänaku lahkumine tõstab Sordo koormust Hyundai meeskonnas

Hispaania väljaanne Marca teatel on Hyundai meeskond usaldamas Dani Soldole veelgi suuremat rolli. Viimased hooajad on hispaanlane kihutanud hooaja pooled rallid, ent nüüd oodatakse temalt enamat. Marca teatel on see arv koguni kaheksa ning MM kalendrisse peaks kuuluma 14 osavõistlust.