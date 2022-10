Täispikka kohtuotsust pole CAS veel avaldanud, sest mõlemal poolel on kuni 27. oktoobrini võimalik teha ettepanekuid teatud punktide konfidentsiaalseks muutmiseks.

Meediamaju informeeris CASi otsusest Nabi palgatud kommunikatsioonibüroo Dalton, kelle läkitatud pressiteates rõhutati, et kuigi sportlasele määratud karistus jäi jõusse, tõi CAS otsuses välja, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks.