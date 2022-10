Tõeline raudmees: hokitäht purustab võimatuna tundunud rekordi

Homme peab enda järjekordse kohtumise NHLis Las Vegas Golden Knights, kelle ridades mängib ka ääreründaja Phil Kessel. Nimelt on see Kesselile juba 990 kohtumine järjest, mil ta mängu sekkub.

Kessel on viimased 13 aastat järjepidevalt väljakul käinud ning suutnud vältida raskemaid vigastus, haigusi või lihtsalt mängukeelde. 35-aastane ründaja jõuab ilmselt peagi 1000 järjestikuse mänguni. See saab olema rekord, mida on peaaegu võimatu üle lüüa.