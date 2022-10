Soome ralliajakirjanik lükkas ümber Tänaku kohta käiva spekulatsiooni

Esmaspäeval Delfis avaldatud kommentaaris «Mida teeb Hyundaist lahkunud Tänak? Lõpetab? Läheb Toyotasse? M-Sporti? Kuidas käituvad teised tiimid?» kirjutas Jaan Martinson, et juttude järgi on Tänak saanud Puuppolas testida Toyota tänavuse hooaja masinat.

«Minu jaoks on väga raske uskuda, et selline test võinuks juhtuda. Esiteks, Toyota pole teinud viimastel aastatel Puuppolas ühtegi testimist, isegi mitte salajast,» ütles Heinonen.

Rallit.fi peatoimetaja lisas, et ta elab Laukaas, mis on suhteliselt lähedal Toyota testiradele ja ka teistele tundu testiteedele Kesk-Soomes. «Meil on lisaks palju «kõrvasid metsas» ja seetõttu ma olen päris kindel, et Ott ei ole istunud Puuppolas või kuskil mujal GR Yarise roolis,» lisas ta.