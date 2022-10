Olümpiavõitja Ukrainas toimuvast sõjast: Venemaa tuleb tagasi suruda, sest vastasel juhul ei saabugi rahu

Jäähokis ajaloo 100 parima mängija hulka valitud Hašek mõistis juba kevadel Venemaa tegevuse Ukrainas hukka. Samuti nimetas ta argpüksiks Aleksandr Ovetškinit, kes pole endiselt soovinud mõista Venemaa sõda Ukrainas hukka. Lisaks on ta püüdnud takistada Venemaa NHLi mängijate reisimise Tšehhi.

Hašek tunneb eelkõige muret kogu Euroopa pärast ning seetõttu tuleb Ukrainat võimalikult palju aidata. «Kui me ei peata Venemaa vägesid Ukrainas, siis on mõni järgmine Euroopa riiki, mida rünnatakse. Kui selline asi peaks juhtuma, siis on oodata jällegi tuhandeid hukkunuid inimesi,» lausus spordilegend.