Naftaraha hakkab Euroopa korvpallini jõudma?

Oktoobri alguses oli Euroliiga finaalturniiri korraldamisest huvi näidanud Leedu ja Kaunase Žalgiris. Sealsed korvpallifännid on tuntud üle Euroopa ning aastatel 2017-2020 oli Žalgirise kodumängudel kõige enam publikut. Samuti on Kaunas võõrustanud 2011. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. Euroliiga lõppfaas pole kunagi Leedus mängitud.

Dubais on mõistagi olemas kõik, mida ühe suurvõistluse korraldamiseks vaja. Sealne korvpallihall mahutab 17 000 inimest ning on NBA nõudmistele vastav. Lisaks on see areen ümbritsetud sadade hotellide, treeningsaalide ja kõikide vajalike teenustega.