Soome meedia: Hyundai pakkus Lappile lepingut

Rallimaailm on viimastel päevadel tõeliselt kihama löönud. Pärast Ott Tänaku lahkumist Hyundai meeskonnast on Lõuna-Korea tehasetiimiga seostatud mitmeid sõitjaid. Viimasena teatab Soome meedia, et Hyundai on pakkunud lepingut Esapekka Lappile.