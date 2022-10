VIDEO ⟩ Harri Rovanperä saatis maailmameistriks kroonitud pojale südamliku tervituse

Kalle Rovanperä on rallimaailmas püstitanud erinevaid rekordeid. Ta võitis ajaloo noorima sõitjana MM-ralli, kui jäi 2021. aasta Rally Estonial konkurentidele alistamatuks. Toona oli soomlane 20 aasta ja 289 päeva vanune.

Harri Rovanperä on mõistagi uhke oma poja saavutuste üle ning nõnda saatis ta Kallele emotsionaalse klipi. Värske maailmameister tunnistas, et seda vaadates oli raske emotsioone tagasi hoida, sest isa on talle olnud karjääri jooksul kõige suuremaks toetajaks.