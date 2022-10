Ogier lõpetab koostöö kaardilugejaga, kellega äsja võideti Kataloonia MM-ralli

Tänavu osaliselt MM-sarjas sõitev Ogier sai möödunud nädalavahetusel kirja etapivõidu, kui prantslane jäi alistamatuks Kataloonia MM-rallil. Kui Ogier'le oli tegemist karjääri 55. võiduga, siis Vaillas sai esimest korda võidurõõmu tunda. Üllatuslikult jääbki see vähemalt praegu Vaillase jaoks viimaseks rallivõiduks MM-sarjas, kuna Ogier annab Jaapanis võimaluse nooremale kolleegile.

«Esiteks soovin tänada Benjamini raske töö ja pühendumuse eest sel hooajal. Oli väga eriline hetk jagada temaga meie ühist võitu Hispaanias. Nüüd, kus meeskond on kindlustanud kõik MM-tiitlid ja peamised eesmärgid saavutatud, soovime lõpetada hooaega Jaapanis edukalt.

Samas on tegemist viimase MM-etapiga, mis annab võimaluse valmistuda tulevikuks. Seetõttu otsustasingi anda võimaluse Vincentile, kes on talendikas ja motiveeritud noor kaardilugeja. Ta on kuulunud minu gravel crew meeskonda ning selle kogemuse põhjal ootan väga meie ühist MM-rallit. Näis, kuidas meil koostöö sujub,» lausus Ogier WRC ametliku veebilehe vahendusel.