Schumacherist saab väidetavalt Bottase meeskonnakaaslane

23-aastane Schumacher pole tänavu Haasi meeskonnas loodetud tasemele jõudnud. Sakslasel on õnnestunud kahel korral punktikohale jõuda, ent seda on Haasi meeskonna jaoks vähe, kes kaalub anda võimalust hoopis Nico Hülkenbergile.

Väljaande The Motorsportweek teatel on Schumacher Alfa Romeo väljavalitu, kuna vaadatakse tuleviku suunas. Teatavasti lõppeb Sauberi meeskonnal Alfa Romeoga leping 2023. aastal ning alates 2026. aastast alustatakse koostööd Audiga. Saksamaa autotootja sooviks mõistagi enda riigi sõitjat meeskonnas näha.

Keda aga Schumacher Alfa Romeos asendama hakkaks? Valtteri Bottasel on meeskonnaga mitmeaastane leping sõlmitud ning Hiina sõitjal Guanyu Zhou tehing lõppeb järgmisel hooajal. The Motorsportweeki andmetel peab sakslasele ruumi tegema just Zhou.