Tunnustatud ralliajakirjanik: Neuville pole süüdi Tänaku Hyundaist lahkumises

«Isegi Hyundai meeskonnas näidatakse näpuga sinna, kus seda poleks vaja teha. Kindlasti pole selles olukorras süüdi sõitjad,» tõdes Clark. «Neuville'i suurim soov on võita MM-tiitel. Ta teeb selleks kõike ja samamoodi käituvad nii Tänak, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja teised. Nad on täielikud professionaalid, kes teevad eesmärgi saavutamiseks kõik.»

Clark tõi välja, et Neuville on pandud olukorda, kus ta olla ei soovi. Ta ei soovi langetada erinevaid otsuseid ja rääkida sellest meediale. Lisaks on belglane alati kiitnud Tänakut, kui tulist konkurenti, kes seda samuti edasi kannustab. Lihtsalt meestel on erinev sõidustiil ning seetõttu pole ka auto arendus kõige ladusamalt kulgenud.