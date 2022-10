Jelena Välbe pöörane ettepanek: korraldage LGBT inimestele eraldi olümpiamängud!

«Kolme lapse ema ja kahe lapselapse vanaemana ei saa ma kunagi LGBT-inimestest aru. Ja ma ei taha sellest aru saada. Mind ei pea sundima ega ütlema, et pean olema nende inimeste suhtes tolerantne,» ütles vastuoluline suusajuht Välbe ajalehele Komsomolskaja Pravda.

Välbe leiab, et Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on unustanud, milline olümpia tegelikult olema peaks, ning mängud on muutunud liiga sallivaks. «Kui tahad olla nende suhtes tolerantne, siis looge neile eraldi olümpiamängud ja laske neil omavahel võistelda,» lisas Välbe, kes peab transsooliste inimeste spordis osalemist kohutavaks.