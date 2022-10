Egon Kaur panustab järgmisel aastal MM-sarjale, eesmärgiks kõrge koht hooaja kokkuvõttes

Tunamullu suuresti tänu Soome ärimehe Markku Rautio toetusele taas MM-sarja naasnud Kaur on karjääri jooksul WRC2-klassis arvestuses poodiumile tõusnud kolm korda. Tänavu Soome meistrivõistlustel kolmanda koha saanud Kaur tahab 2023. aastal endast märgi maha jätta ka maailmas.

Esialgne plaan on kaasa teha viis MM-etappi, mis annaks võimaluse pretendeerida kõrgesse mängu üldarvestuses. «Mõtlesime, et Soome sarjas sõitmise asemel võiksime investeerida raha MM-etappidesse. Eesmärk on kaasa rääkida WRC2 punktiarvestuses,» ütles Kaur Postimehele. Ühtlasi jätkub koostöö suursponsor Rautioga, kes toetas sel aastal Teemu Sunineni.