Lewis Hamilton langetas tuleviku osas otsuse

«Me istume maha ja arutame seda asja järgmise paari kuu jooksul,» vahendas Hamiltoni motorsport.com.

«Minu eesmärk on jätkata Mercedesega. Olen olnud Mercedesega alates 13. eluaastast. Ja see on tõesti minu perekond: Mercedes-Benz on minu perekond. Nad on minuga koos läbi ja lõhki, halvas ja heas. Ma tõesti usun sellesse brändi,» ei olnud jaanuaris 38-aastaseks saav Hamilton kiitusega kitsi.

Hamilton on püüdnud unustada eelmisel aastal Abu Dhabis Max Verstappenile kaotatud tiitlivõitlust, kuid äng Red Bulli vastu on tal jätkuv. Uuesti kerkis see esile Red Bulli kululimiidi rikkumisega kaasnenud skandaaliga.

«Ma olen selle (sõjakirve – toim.) maha matnud, kuid siis tuleb see jälle esile ning on nagu järjekordne löök selga. See tõi kõik vana uuesti meelde. Tuleb lihtsalt minna jälle alla surumise faasi ja liikuda edasi,» ütles Hamilton, kes ei varjanud, et on konkurendi leebest karistusest häiritud.

Kuigi Hamiltonil on ka väljaspool ringrada palju edukaid ärisid, siis ihkab ta kuninglikus vormelisarjas sõita veel mõned hooajad, spekuleeritud on viieaastasest lepingust Mercedesega.