Tüli järel Unitedi koosseisu naasnud Ronaldo sai kohe jala valgeks, eestlastelt mitmekülgne õhtu

United läks kohtumist juhtima 44. minutil, kui täpne oli portugallasest paremkaitsja Diogo Dalot. Teisel poolajal suutis kodumeeskond edu suurendada, kui 65. minutil oli täpne Marcus Rashford.

Võidu järel hoiab United E-alagrupis 12 silmaga teist kohta. Gruppi juhib 15 silmaga Real Sociedad, kolmas on kolme silmaga Šeriff ja neljas ehk viimane nulli punktiga Nicosia Omonia.

Eile mängisid eurosarjades ka mitmete eestlaste koduklubid. Karl Jakob Heina koduklubi Londoni Arsenal kaotas 0:2 Eindhoveni PSV-le. Eestlasest väravavaht pingilt platsile ei pääsenud. Arsenal jätkab 12 silmaga esikohal, PSV on 10 punktiga teine.

Möödunud hooajal Zürichiga Šveitsi meistriks kroonitud Karol Mets sai Euroopa liigas platsile 84. minutil, kui Norra meistri Bodö/Glimti vastu oli seis 1:1. Tänu hilisele väravale võeti 2:1 võit ja sellega teeniti tänavu Euroopa liigas esimesed punktid. See võit säilitab Zürichil lootuse kolmandaks kohaks, kust suundutaks edasi Konverentsiliiga väljalangemismängudele. Kolmandal kohal olev Bodö/Glimt jääb neist nüüd kahe punkti kaugusele.

Täismängu konverentsiliigas sai kirja ka Nikita Baranov, kelle koduklubi Jerevani Pjunik pidi tunnistama Bratislava Slovani 2:1 paremust. Edasipääsulootused on Baranovi leivaisal siiski olemas, sest viie vooru järel ollakse kuue punktiga kolmandal kohal. Esimest kohta hoidval Baselil ja teisel kohal oleval Slovanil on mõlemal kaheksa punkti. Alagrupi viimane on leedukate Žalgiris viie silmaga.