Reegleid rikkunud Red Bull jõudis FIAga kokkuleppele, karistus selgub peagi

BBC Sport kirjutab, et Red Bulli F1-tiim on ilmselt jõudnud FIAga kokkuleppele selles, milline oli täpselt nende rikkumine ja milline karistus selle eest määratakse.

«Me tunneme, et ei ole eksinud ja asju arvestatakse kululimiiti, mis on väga ootamatud, aga peame sellega hakkama saama,» sõnas värske kahekordne maailmameister.

Kuigi hetkel pole veel teada, milline karistus Red Bulli vormelitiimile määratakse, siis spekulatsioonide järgi on selleks mitme miljoni dollari suurune trahv ja lisaks vähendatakse neile määratud aerodünaamilise uurimise ja testimise jaoks määratud aega.

11. oktoobril avaldas FIA, et Red Bulli vormelitiim ületas kululimiiti. Kuigi tegu oli «väiksema» kululimiidi rikkumisega ehk see jäi alla viie protsendi, siis 145 miljoni dollarilisest kululimiidist teeb viis protsenti umbes 7,25 miljonit. Arvatakse siiski, et Red Bulli rikkumine jäi alla kahe miljoni dollari.