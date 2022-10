Rally Estonia MM-saatus võib paari päeva jooksul kinnituse saada

Portaal Rallyplus.net kirjutab, et nüüd on WRC Promoter esitanud FIA-le kinnitamiseks kalendri ja selle kuu lõpuks tehakse läbi elektroonilise hääletuse kalender ametlikuks.

Kuigi Rally Estonia on ka tuleval aastal WRC-sarja kalendris, siis näiteks Ieperi ralli puhul on kindel, et seal tuleval hooajal ei sõideta.