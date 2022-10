WRC-sari võib avastada tundmatut saart

Kui Kanaari saared peaksid oma tahtmise saama, siis võib tulevik näha välja selline, et Hispaania etapp sõidetakse ühel aastal Kataloonias ja järgmisel Kanaari saartel. MM-sarja promootor on kinnitanud, et selline võistluste roteerumine võib tulevikus olla tavapärane, sest tahtjaid MM-sarja on rohkem, kui kalendris kohti.