Ogier' uus kaardilugeja selgitas, kuidas ta legendi kõrvale jõudis

31-aastane Landais sai Ogier’ga lähemalt tuttavaks Monte Carlo rallil, kus istus tema eessõitja Simon Jean-Josephi paremal käel. Pärast hooaja avaetappi kadus meeste vahel küll kontakt, ent see taastus Kreeka MM-etapi järel.

Nimelt tegid Loubet ja Landais seal hea esituse, saades kirja neljanda koha. «Ta helistas mulle ja uuris, mis plaan mul aasta lõpuks on. Seejärel käisin koos temaga Kataloonia ralli testil ja siis pakkus ta mulle kohta Jaapani ralliks,» avaldas Landais Autohebdole.

Landaise sõnul tunneb tema senine partner Loubet tema üle heameelt, sest saab aru, kui suur võimalus see on. «Kas sellele ka järg tuleb, seda ei tea päris täpselt keegi. Pierre-Louis näeb kõvasti vaeva, et endale midagi 2023. aastaks leida ja midagi ta kindlasti leiab. Eks näis, mis tulevik toob, kuid praegu lähen ma Jaapanisse ja võtan sellest kogemusest 200 protsenti.»