Kas Kris Meeke on Hyundaile reaalne valik?

Hyundai sõitjateks on pakutud erinevaid nimesid. Nende hulka kuulub ka Kris Meeke, kes viimati kihutas WRC-sarjas 2019. aastal Toyotaga.

Kuuldavasti plaanib Hyundai 2023. aastal välja tulla kolme autoga. Neist kahes oleksid täiskohaga töötajad, kellest üks on Thierry Neuville. Teist täiskohaga sõitjat Hyundai veel otsib.

Mis puudutab kolmandat autot, siis seda jagaksid kaks meest. Üks neist võiks olla Dani Sordo, kuid kokkulepet ta sõlminud veel pole. Tema partneriks võiks siinkohal olla just Meeke.

Kuigi 43-aastane põhjaiirlane sõitis WRC-sarjas viimati kolm aastat tagasi, on ta kõvasti kilomeetreid kogunud Škoda Rally2-auto arendamisega.

Hiljutises intervjuus Poola Motorsport.comile ütles ta, et võimaluse korral sooviks ta 2023. aastal WRC-sarjas sõita. Ta lisas, et on valmis tegema seda pooliku kohaga.