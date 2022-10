Sportlastest tehtud alastifotod müüdi pornosaitidele

Mainekas ajaleht tegi põhjaliku uurimise, millest selgus, et USAs on aastakümneid tegutsenud naiskulturiste seksuaalselt ära kasutanud spordiorganisatsioon. Nad on sundinud naisi poseerima alastifotodel, postitanud neid tagaselja pornosaitidele ning teeninud selle pealt tulu.