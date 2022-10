Kulupiirangut ületanud Red Bull sai karistada: meie järgmise aasta auto kannatab

Red Bulli vormelimeeskonna pealiku Christian Horneri sõnul on FIA poolt määratud karistus üsna karm. «Meile määrati märkimisväärne rahaline ja sportlik karistus. Seitse miljonit dollarit on väga suur summa. Kõige karmim on aga sportlik karistus, mille kohaselt saame kasutada tuuletunnelit kümme portsenti vähem,» sõnas ta.