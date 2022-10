Ogier' avas tuleva hooaja osas kaarte

Ajaloo üks edukamaid rallisõitjaid võistleb tänavu kokku kuuel etapil ning umbes sarnast programmi soovib näha ka järgmisel hooajal. Põhjuseks ikka see, et ta tahab keskenduda rohkem kodusele elule.

Nii palju on teada, et kodusel Monte Carlo rallil on mees mõistagi platsis. «Näete ilmselt mind, aga taaskord mitte täiskohaga ja me pole veel otsustanud, milliseid rallisid ma järgmisel aastal teen,» sõnas Ogier Dirtfishile.