Oma Toyota müüki pannud Lappi võttis lõpuks sõna

Kuna Hyundai rallitiim otsustas lõpetada koostöö Oliver Solbergiga ning mõni nädal hiljem lahkus tiimist ka Ott Tänak, siis on neil vaja vähemalt kahte sõitjat.

Soome meedia andmetel on Hyundai asunud Lappiga läbi rääkima ning seejärel tuli välja, et soomlane on pannud oma isikliku Toyota müüki.

Soome väljaanne Ilta-Sanomat võttis Lappiga ühendust, et uurida, kas Toyota müük ja uudis Hyundai huvist on kuidagi seotud.

«Ei, ei. See on väga huvitav. See ajastus oli perfektne selles mõttes, et kuulutus sai palju vaatamisi,» tunnistas Lappi.

«Minu arust on see lihtsalt naljakas kokkusattumine. Ma panin auto müüki pühapäeval. Mul on sellest olnud pildid telefonis pikka aega ja ma oleks pidanud selle nädalaid tagasi müüki. Ma lihtsalt ei jõudnud selleni,» jätkas soomlane.

Lappi küsib auto eest 59 900 eurot ja lisaks sõidukile on võimalik saada ka tema tänavuse hooaja sõidukindad. «Ma mõtlesin, et kindad teeksid müügi erilisemaks. Et see paremini silma paistaks. Olen neid kindaid kasutanud tänavu rallidel. Võin oma autogrammi nendele peale panna, kui vaja,» lubas ta.