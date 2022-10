VIDEO ⟩ Rootsi jäähokiliigas plahvatas keset mängu väljakul pomm

«See oli mõrvakatse,» ei hoidnud Tingsrydi peatreener Dredrik Glader ennast C More-ile antud intervjuus.

«Pomm plahvatas meie väravavahist kahe või kolme meetri kaugusel. Mis siis, kui see oleks teda tabanud? Ta oleks võinud surra. See on tõsine asi,» sõnas Glader kaks tundi pärast kohtumist Aftonbladetile.