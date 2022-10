FIA asepresident süüdistas WRC kalendri viibimises promootorit

Algselt loodeti kalender välja kuulutada juba augustis või hiljemalt oktoobris, kuid 19. oktoobril anti teada, et kalendri kinnitamine on edasi lükatud.

FIA spordi asepresident Robert Reid seletas nüüd AutoHebdole, miks kalender viibib. «Promootor vastutab kalendri eest. Me ei saanud ühtegi kalendrit,» sõnas Reid väljaandele.

Väidetavalt pakkus promootor küll FIA-le suve lõpus ühte kalendrit, kuid see ei vastanud nõudmistele. Uue võistluskava koostamine on võtnud jällegist üllatavalt kaua aega.

«Kui promootor oleks meile pakkunud märtsis kalendrit, mis kõikidele nõudmistele vastab, võinuks me selle kohe ära kinnitada. Nüüd paistab, et me saame selle alles novembris kinnitada,» jätkas ta.

Nii mõnigi kardab seda, et WRC sarja järgmise hooaja võistluskalender kinnitatakse järgmisel FIA mootorispordinõukogul detsembris, kuid Reid rahustas neid muresid.

«Meil on võimalus korraldada elektrooniline hääletamine. Aga ma ei saa teile öelda, millal see juhtub. See kõik oleneb sellest, millal promootor suudab meile kalendri välja pakkuda. Loodame, et see juhtub esimesel võimaluse,» ütles 2001. aastal Richard Burnsi kaardilugejana autoralli maailmameistriks kroonitud Reid.

Rallit.fi kirjutab, et väidetavalt valmistavad probleeme kaugemal asuvad rallid. Promootor soovis näha rohkem rallisid Euroopast väljas, kuid tiimid on selle vastu, sest kulud on niigi juba kõrged.