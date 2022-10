Liverpool sai valusa kaotuse ja langeb liigatabelis üha tahapoole

Viimastel aastatel Manchester City kõrval Inglismaa parim tiim olnud Liverpool on tänavu olnud suures hädas ning 12 mängu järel on neil neli võitu, neli viiki ja neli kaotust. Liigas hoitakse seetõttu 16 silmaga alles üheksandat kohta. See tähendab, et hetkel jäädakse välja isegi Euroopasse pääsu tagavatelt kohtadelt.