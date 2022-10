Hyundai tiimipealik: Tänak ei selgitanud kordagi, miks ta ära läheb

Möödunud pühapäeval andis eestlane teada, et lõpetab tänavuse hooaja järel Hyundaiga koostöö. Kuigi Moncet teadis Tänaku otsusest enne Kataloonia rallit, siis natuke see meeskonda siiski üllatas.

Moncet’lt küsiti, kas Tänaku otsus oli pikalt tulekul. «Jah, ta on kindlasti mõnda aega sellest mõelnud. Kui meedias oli nii palju kuulujutte, siis see oli sellepärast, et antud küsimus oli lahtine, aga me tõsimeeli lootsime, et ta jätkab meiega,» vastas Moncet.