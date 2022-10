Hyundai tiimipealik ütles, keda tahab järgmisel aastal meeskonnas näha

Hyundai ajutine tiimipealik Julien Moncet kinnitas, et ta on ka praegu üks sõitjatest, kes võiks tuleval aastal Hyundai põhitiimi esindada. «Me otsime usaldusväärset ja kogenud sõitjat. Teemu on muidugi nimekirjas, aga ma ei saa veel öelda, kas valime tema,» ütles Moncet Rallit.fi-le antud intervjuus.

Suninen on karjääri jooksul osalenud 76 MM-rallil ja tema parimaks tulemuseks on Sardiinia ralli teine koht.

«Tahame kindlasti, et ta jätkaks meiega, see on kindel. Ta on teinud head tööd, nii et miks mitte temaga jätkata,» lisas ajutine tiimipealik.