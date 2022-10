Hyundai ei huvitu MM-ralli võitnud piloodist

Kuigi Paddon on kogenud sõitja, kes on varem Hyundaid esindanud ja MM-sarjas isegi ühe võidu noppinud, siis Uus-Meremaa rallisõitja on viimased aastad suurest mängust eemal olnud.

Nüüd on temast hakatud aga rääkima kui Hyundai potentsiaalsest kolmandast sõitjast, kuid ise tõmbas ta nendele juttudele kiirelt vee peale. «Ma ei usu, et nende poolt meie vastu mingit huvi on,» tunnistas Paddon Uus-Meremaa väljaandele Stuff antud intervjuus.

Uus-Meremaa ralli järel kinnitas Paddon, et sooviks tuleval hooajal mõne ralli ka Rally1-auto roolis teha ja ta usub, et osaline programm töötaks tema jaoks väga hästi ning ta suudaks hästi esineda.

«Raskeks teeb asja see, et kui me teadnuks neli kuud tagasi, et Hyundai satub sellisesse olukorda – või siis, kui me Rally Estoniat ja Soomet [kaasa tegime] – siis me oleks lähenenud nendele võistlustele täiesti teisiti, proovinud tõestada, et me võime endiselt kiired olla,» seletas rallisõitja.

«Sellel hetkel polnud see eesmärk, see polnud siht. Me tegime seda oma autoga, tillukese eelarvega ja proovisime rahulikult tagasi tulla, et asju uuesti õppida. Seetõttu ei suutnud me ilmselt näidata, mida tegelikult suudame,» jätkas Paddon.