Pingerida, kus Tänak on tegevsõitjatest number üks

Teise eestlasena nimekirjas olev Tänak on sõitnud MM-rallidel aastate jooksul kokku nelja erineva kaardilugejaga, kuid just Martin Järveojaga on tal õnnestunud võtta kõik 17 võitu. Sellega on ta ka antud nimekirjas kõige edukam tegevsõitja.