Ronaldo ostis Portugali kalleima villa ja valas Unitedist lahkumise kuuljuttudele õli tulle

Nimelt ostis Cristiano Ronaldo Lissaboni külje all oleva Portugali kalleima villa. Tema uue maja väärtus on 11 miljonit eurot, kuid Marca andmetel kerkib hinnalipik pärast renovatsioonitõid lausa 21 miljoni euroni. Väidetavalt saab sinna sisse kolida 2023. aasta alguses.

Villa on 2720 ruutmeetrit suur ja sellel on kolm korrust. Lisaks on seal mitmed õuealad ja suur bassein.