VIDEO ⟩ Imeline pääsemine: ralliauto kõlkus MM-etapil tund aega kaljuserval

Kui kohapeale saabus päästetehnika, seoti nende auto külge köis ning mehed said viimaks sõiduvahendist väljuda. «Kindlasti oli see minu elu kõige õudsem tund. Pidevalt mõtlesime, et mis siis saab, kui sellelt kaljunukilt alla veereme. Kui päästjad saabusid tahtsime neile selgeks teha, et nad ei puudutaks autot enne, kui on selle turvaliselt kinni sidunud,» selgitas Anear.